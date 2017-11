Succomberez-vous au Trou du Cru ?

Il n’en fallait pas plus qu’un morceau de fromage de « Trou du cru » pour déclencher un fou rire entre Christophe Beaugrand et notre Experte Fromagère Emilie. C’est un fromage au lait de vache à pâte molle qui ne laisse pas indifférent de par son nom et son goût ! Et ne ratez pas l’émission suivie des coulisses sur MYTF1, tous les Lundis et Jeudis dès 20h, pour un nouvel épisode d’ « A l’épreuve du goût » ! Et découvrez enfin qui de nos Experts remportera la finale de cette compétition inédite !