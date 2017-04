Trucs et astuces pour couper une mangue  

Ah la mangue… Ce produit exotique savoureux et doux, qui ravit nos papilles notamment en été… Et qui a fait l’objet d’une épreuve que nos maraîchers ont dû relever ! Rien que pour vous voici leurs conseils pour la couper sans effort et surtout sans l’abimer… Le principe est simple : repérez le noyau, contournez-le de part et d’autre à l’aide de votre de couteau et voilà ! Vous obtiendrez deux lobes de mangue prêts à déguster. N’oubliez pas les côtés, on ne perd rien ! L’aventure A l’épreuve du goût se poursuit sur MYTF1, soyez au rendez-vous !