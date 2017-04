Trucs et astuces pour un brie parfaitement découpé  

C’est l’une des épreuves que nos fromagers ont dû relever : la préparation d’un brie farci. Pour cela il faut passer par une étape cruciale : celle de la découpe du fromage. Un passage difficile, le brie étant délicat et friable. Nos expertes métiers U vous donnent donc leurs trucs et astuces pour parvenir à un résultat parfait, et cela ne tient qu’à un fil plutôt qu’à la lame d’un couteau. Découvrez tout de suite leurs conseils et vous comprendrez pourquoi, et rendez-vous très vite pour de nouvelles astuces de pro.