Trucs et astuces pour un croissant parfaitement roulé  

Après les bouchers, les charcutiers traiteur et les fromagers, au tour des boulangers – pâtissiers de vous livrer quelques conseils d’expert. Et si vous suivez attentivement les différents épisodes d’A l’épreuve du goût, vous savez sur quelle viennoiserie ils s’affrontent en épreuve de dextérité : celle de la confection d’un croissant. Véritable gourmandise appréciée en France et à l’étranger, elle n’est cependant pas facile à réaliser. Mais à la fin de cette vidéo, vous devriez avoir quelques atouts en plus pour réussir à rouler parfaitement vos croissants et leur donner une forme appétissante. Suivez le guide.