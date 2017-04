Un père et son fils en compétition !  

La compétition réserve parfois quelques surprises ! Il arrive que la passion d’un métier coule dans les veines de la même famille… Et c’est le cas pour ce père et ce fils, qui se présentent ensemble au concours A l’épreuve du goût ! Tous deux bouchers, ils comptent bien donner le meilleur d’eux-mêmes pour se qualifier, et si possible (ou plutôt de préférence) ensemble ! Alors, le père et le fils parviendront-ils à passer les différentes épreuves ? Sauront-ils tirer leur épingle du jeu ? La réponse vendredi 21 avril à 19h30 sur MYTF1.