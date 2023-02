Cinéma - Drame | 1994

Alice et Elsa deux soeurs, ne se sont pas vues depuis deux ans quand Elsa quitte mari et enfants pour sonner à la porte d'Alice, chez qui emménage juste son nouvel amour, Franck. Très vite, en six jours et six nuits, Elsa exerce sur sa soeur un chantage affectif. Les personnages se laissent prendre à un jeu dangereux...