A la recherche de l'esprit de Noël

Amour • Famille |

Charlotte Hart, journaliste en congés forcés, est retournée vivre à Laurel Springs, la ville de son enfance, pour prendre soin de la famille de son frère, parti combattre en Afghanistan. Tandis que la mère, infirmière, enchaîne les gardes à l’hôpital, elle s’occupe donc des deux adolescents Morgan et Christopher, tout en gérant le journal local. C’est alors que débarquent deux hommes d’affaire travaillant pour Huntslar et Associés, une entreprise d’investissement immobilier. Le patron Daniel Huntslar souhaite racheter les commerces de la rue principale pour moderniser le cœur de ville. Mais il ne laisse que 5 jours aux habitants pour se décider, ensuite ils procèderont à un vote et c’est la majorité qui décidera de l’avenir de leur ville...