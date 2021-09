Séries & Fictions

Tout les oppose. Marcel, le père (Didier Bourdon) et Anthony, son fils (Jarry), vivent dans deux mondes complètement différents. Et pourtant, la vie va les réunir autour de la maladie de ce dernier. Entre rires et larmes, coups de gueule et réconciliations, cette dramédie est une ode à la famille qui nous invite à nous rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour s'aimer.