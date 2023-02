A tous les vents du ciel

Cinéma - Drame | 2016

Claire a 17 ans. Avec sa famille, elle passe ses vacances en Afrique du Sud lorsque sa famille disparaît dans un accident. Par un coup du sort, elle échappe au drame. En plein désarroi, persuadée d’être responsable de la mort des siens et assommée par la culpabilité, elle s’enfuit et décide que le hasard par lequel elle a survécu guidera désormais sa vie. Au fil de ses aventures et de ses rencontres heureuses ou tragiques, elle brûle les étapes de la vie et réalise qu’elle porte en elle la force de créer son destin.