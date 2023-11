A trois c'est mieux

Par une belle journée d'été, Sissi et son mari Bertrand sont sur la route des vacances. L'ambiance est tendue. Bertrand est excédé par sa femme, toujours prête à accueillir la misère du monde plutôt que de s'occuper de lui... Etait-ce d'ailleurs vraiment nécessaire de ramasser ce chien et de faire un détour de 80 kilomètres pour le ramener à ses propriétaires ? Coco s'est faite jolie. Elle rentre de deux mois en mer car elle est serveuse sur des bateaux de croisière et a hâte de retrouver son fiancé, Jacques, qui tient une station-service où ils habitent tous les deux. Juju, quant à elle, rentre du cimetière. Son oncle, Jacques, vient d'être enterré. C'est elle qui hérite de sa station-service, à l'entrée du village. Le notaire l'a fait venir du Caire, où elle travaille pour «Alphabet du monde»...