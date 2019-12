NOUVELLE SÉRIE ANIMÉE « ABBY HATCHER » DÈS LE 12 JANVIER À 7H05

Venez suivre les aventures d’Abby Hatcher et de ses nouveaux amis, les Fuzzly !



Abby est une petite fille au grand cœur qui vit avec ses parents dans un hôtel. Mais pas n’importe quel hôtel, puisqu’il est habité par des Fuzzly, des créatures incroyables, douces comme des peluches, colorées comme un arc-en-ciel, espiègles comme des enfants !



L’un d’entre eux, Bozzly, est son meilleur ami. Ensemble, ils sont toujours prêts à intervenir pour aider leurs amis. Entre Princesse Flug, Otis, les Mini-gazouillis et beaucoup d’autres à secourir, ils n’ont pas le temps de s’ennuyer ! A vélo, à l’aide de ses gants à crampons glu et autres accessoires fuzzlitastiques, rien ne peut arrêter Abby !



« Les missions Fuzzly, ça n’attend pas ! A la rescousse, on y va ! »