Séries & Fictions

Accusé est une série bouclée sans héros récurrent. Chaque épisode raconte une nouvelle histoire sans aucun lien avec la précédente. Simple et redoutablement efficace : chaque histoire s'ouvre sur l'arrivée au tribunal d'un accusé. L'enjeu de chaque épisode repose sur deux questions : De quel crime le héros est-il accusé ? Sera-t-il jugé coupable ou non coupable ? Nous suivons les trajectoires de vie dont le quotidien renfonce avec éclat la puissance émotionnelle et la richesse de ces histoires.