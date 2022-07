Accusé - S01 E01 - L'histoire d'Hélène

L'histoire d'Hélène - Après un repas arrosé en famille, Jérémy et son cousin décident d’aller prendre un dernier verre. Jérémy a juré à sa mère qu’il ne boirait pas. C’est un conducteur responsable. Pourtant, il perd le contrôle de son véhicule, et meurt sur le coup. Hélène est détruite par la mort de son fils. Il n’a pas pu conduire ivre, il lui avait promis, il ne lui a jamais menti. Elle doit savoir ce qui s’est réellement passé. Obsédée par son besoin de vérité, Hélène enquête et découvre que le véhicule fraichement repeint de son fils a eu une égratignure. Pour elle, un conducteur a provoqué l’accident et a fuit. Elle fait tout pour retrouver la trace de ce dernier. Elle découvre qu’il s’agit de Bernard, un serrurier. Elle s’infiltre dans sa vie, tente de le séduire pour parvenir à ses fins. Bernard est sous le charme de cette femme qui l’extirpe de sa routine morne avec son épouse. Il revit. Mais Hélène, elle, a décidé de détruire sa vie comme il a volé celle de son fils. Sauf que c’était sans compter sur la révélation de sa sœur Manon... Et si Jérémy était mort à cause de son cousin ?.