Accusé - S01 E02 - L'histoire de Laurent

L'histoire de Laurent - Juliette et Laurent s’étreignent ardemment, se rhabillent à la hâte, et enfourchent leur moto. Ils sont pressés... Aujourd’hui, ils se marient. Leur famille et amis les attendent à la mairie. Sur leur bolide, ils fendent l’air et se sentent invincibles...Laurent et Juliette sont jeunes, beaux, et s’aiment d’un amour fougueux. Dernier virage en lacet, et ils se diront oui ! Sauf que... Laurent perd le contrôle, la moto dérape. Les secours arrivent. Juliette ne parvient pas à se lever. A l’hôpital, le diagnostic tombe comme un couperet. Juliette ne remarchera jamais. Leur vie bascule dans l’horreur. Mais Laurent solide comme un roc fait face à la souffrance indicible de sa femme. Chaque jour, Juliette est soulagée par les doigts de fée d’Amélie, la kinésithérapeute. Condensé de douceur, de professionnalisme et d’humour, Amélie devient la respiration nécessaire pour panser le couple. Juliette la considère bientôt comme une copine et Laurent se confie à elle si bien qu’un soir ils se rapprochent dangereusement. Laurent irrépressiblement attirée par la jeune femme entame une liaison avec elle. Les amants se retrouvent en cachette. Tenaillé par sa culpabilité, laminé par ses rêves d’une famille qu’il ne fondera plus, impuissant face à la souffrance de celle qu’il aime, Laurent s’oublie dans bras d’Amélie. Mais quand il décide de mettre un terme à leur liaison, la passion d’Amélie les fait basculer dans l’horreur. Un matin, elle décide d’abréger la souffrance de Juliette en l’étouffant avec son oreiller. Laurent intervient in extremis horrifié par Amélie. Au même moment, le père de Juliette arrive et surprend le couple illégitime. Pour lui, cette scène ne fait aucun doute. Les amants ont tenté de tuer sa fille. Comment Laurent parviendra-t-il à défendre son cas auprès du tribunal ? Et si seul l’amour infini de Juliette pouvait prouver son innocence ?...