Accusé - S01 E03 - L'histoire de Martin

L'histoire de Martin - Martin est l’épicier de son quartier. Très apprécié par la clientèle, il a toujours le petit geste qui fait plaisir, surtout avec Julie, adolescente et cliente fidèle qu’il a vu grandir au fil des années. Ben, le fils de Martin a un faible pour la demoiselle. Mais elle sort avec Max. Un soir, Ben rentre tardivement chez lui. Vêtements et chaussures boueuses, il file sous la douche, et se terre mutique dans sa chambre. Martin remarque son comportement étrange. Le lendemain, Max apprend à Martin que Julie s’est faite violer la nuit dernière. Martin est sous le choc, très touchée par l’épreuve que traverse la jeune fille. En outre, il est inquiet, le comportement de son fils ne lui indique rien de bon...Et s’il était le coupable de l’agression de Julie ? En père aimant, capable de tout pour protéger son fils, il se débarrasse des vêtements boueux de ce-dernier, de potentiels indices de sa culpabilité... Le lieutenant remonte à Ben et Martin. En l’absence de preuve, un véritable acharnement s’abat sur l’épicier devenu le coupable idéal. Il embarque Martin qui se tait, il pense toujours protéger son fils jusqu’au jour du procès, où il comprend... C’est Max, le petit copain de Julie le vrai coupable. Ce soir là, Ben rentrait chez lui, et a trouvé Julie sous le choc. Et l’a aidé. Max a exercé une infâme pression sur Ben, lui jurant de le dénoncer LUI s’il parlait. Personne ne croirait de toute façon qu’il aurait été capable de faire du mal à sa petite amie. Quand Martin sort libre, il convoque à l’épicerie Max bien décidé à le faire se dénoncer. Mais Max est un ado abject, et l’affrontement prend une tournure tragique...