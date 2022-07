Accusé - S01 E04 - L'histoire de Sophie

L'histoire de Sophie - Sophie est ambitieuse et travailleuse. Ses efforts sont récompensés. Elle vient d’être promue directrice commerciale de son agence. Euphorique, elle a hâte de partager la nouvelle avec son époux, Fred. Quand elle rentre, surprise, lui a aussi à une bonne nouvelle à lui annoncer. Sauf que leurs bonnes nouvelles ne s’accordent pas. Fred a obtenu sa mutation, ils partent enfin vivre à Tahiti l’an prochain. Pour Sophie, hors de question de renoncer aux fruits de son travail. Pour Fred, hors de question de renoncer à une mutation espérée depuis des années. Pour se sortir de l’impasse, Sophie tente un coup de poker : demander le divorce. Une ultime déclaration d’amour paradoxale à Fred ; Le quitter pour le retenir. Inflexible, Fred envisage de partir avec Lucas. Déchirée entre son couple et la pression de son nouveau poste, Sophie tente de conjuguer son rôle d’épouse, de working girl, et de maman...le rôle qui la culpabilise le plus. Le couple se dispute la garde de leur garçon. Sophie sait que les mères obtiennent quasiment toujours celle-ci, elle est rassurée. Sophie enchaine les réunions, les présentations clients, les mondanités au bureau etc. Mais, un jour, elle est appelée par l’école en plein pot à l’agence. Lucas s’est ouvert l’arcade sourcilière. Paniquée, Sophie l’emmène à l’hôpital, elle téléphone en conduisant, se fait arrêter, alco test positif, cellule de dégrisement... Cet incident lui coûte cher. Elle perd la garde de son fils. Le jour du départ, les adieux sont déchirants. Sophie quitte les deux hommes de sa vie. Un dernière étreinte, une parole rassurante à son fils chéri et ils s’éloignent prêts à embarquer. Et si l’amour d’une mère était plus fort que sa raison ? Dans un ultime sursaut, elle tente une action désespérée pour les retenir...