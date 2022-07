Accusé - S01 E05 - L'histoire de Claire

L'histoire de Claire - Libérée et célibataire assumée, Claire est inscrite sur un site de rencontres. Depuis plusieurs mois, elle discute en ligne avec un bel inconnu. Rodée à ce genre d’échanges, cette fois, elle a vraiment le sentiment d’être tombée sur la perle rare. Drôle, cultivé, lyrique : elle est conquise par cet inconnu. Premier rdv. Claire l’attend fébrilement dans le parc. Une silhouette masculine et familière s’approche d’elle. Il s’agit de Bastien, son élève de 15 ans. Sous le choc, Claire est stupéfaite. L’homme qui la séduite n’est autre que son élève qui lui déclare sa flamme. Elle le remet en place fermement. Le soir, Claire se rend chez sa meilleure amie qui fête l’anniversaire d’Eliot, son fils. Sur place, Bastien est aussi là parmi les invités. Le lendemain, au collège une violente dispute éclate entre Bastien et Eliot. Claire les sépare. Elle comprend qu’elle est la cause de leur affrontement. Le malaise est palpable. Vacances bien méritées, Claire se repose à Aix les Bains. En pleine nuit, son téléphone sonne. Après s’être disputé avec son père, Adamas (un célèbre écrivain), Bastien a fugué de chez lui pour la retrouver. Claire s’y oppose et raccroche. Puis angoissée par la détresse manifeste de l’adolescent, elle le rappelle. Cette fois, une voix d’homme prend l’appel : le lieutenant. Bastien s’est fait arrêté sur la plage ivre mort, il est en cellule de dégrisement. Claire file au commissariat et affronte les questions ambiguës de flics suspicieux qui doutent de la nature de sa relation avec l’adolescent. Tout prête à croire à une querelle d’amoureux. Le père de Bastien est prévenu de la présence louche du professeur aux côtés de son fils. A la recherche d’un indice, ce-dernier fouille dans la chambre de Bastien pour comprendre la situation. Il découvre les échanges osés de son fils sur le site de rencontre et comprend qu’il lui a volé ses mots pour séduire sa prof. Il convoque celle-ci et lui propose un marché : soit elle modifie les notes du dossier scolaire de son fils pour lui permettre d’aller dans l’école de son choix, soit il révèle qu’elle a couché avec lui. Déchirée entre son éthique professionnelle et le risque d’être salie par un homme sans scrupule, Claire accepte. Elle trafique les notes de Bastien pour qu’il puisse poursuivre sa scolarité dans un bon établissement. Elle agit pour lui. Mais la manipulation informatique de Claire est découverte par un technicien. Claire est suspendue et accusée de détournement de mineur. Elle risque de tout perdre. Tout. Sauf si elle prouve qu’il s’agit d’une machination orchestrée par le père de Bastien.