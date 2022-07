Accusé - S01 E06 - L'histoire de Simon

L'histoire de Simon - Un soir, Simon assiste, tétanisé, à l’agression d’une jeune femme qui manque de se faire violer. Paralysé par la peur, incapable d’intervenir, il reste prostré dans une ruelle. Hanté par sa lâcheté, il met tout en œuvre pour racheter sa conscience. Et entre en relation avec la victime. Bienveillant, attentionné, il propose son aide à Charlotte récemment débarquée dans leur village. Elle est là pour vendre l’appartement de son père défunt, ne connaît personne ici pour l’aider à traverser cette épreuve. Pour elle, la présence de Simon est providentielle. Il gagne sa confiance et l’héberge dans son gîte le temps de sa convalescence. Ces deux êtres respectivement à des virages de leur existence tombent amoureux l’un de l’autre. Elle, commence à entrevoir tout ce qu’elle n’a pas connu : l’amour d’un père et le possible d’une vie de famille harmonieuse. Lui, la promesse d’une vie affranchie des conventions et d’un bonheur de façade. Un jour, une cliente rentre dans la pharmacie au bras de son petit fils. Simon est livide. Cet homme n’est autre que l’agresseur de Charlotte. Il appelle la police et le dénonce. Charlotte est convoquée au commissariat pour l’identifier. Elle le reconnaît immédiatement. Mais il a un alibi solide, on ne peut l’arrêter. Obstinée et sous l’emprise de la colère, un matin, Charlotte attend son agresseur devant chez lui. Il part faire son jogging, elle le suit en voiture. Il s’en rend compte et lui face à son pare brise. Epouvantée, elle le renverse involontairement. Sa tête heurte une pierre et meurt sur le coup. Simon, fait preuve de sang froid. Il décide d’endosser son crime et d’aller se dénoncer à sa place. Il racontera l’accident, sa panique et sa fuite. Simon est prêt à tout par amour et pour laver son âme de sa culpabilité. Mais si un détail inattendu pendant le procès remettait tout en cause ?...