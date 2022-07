Accusé - S02 E03 - L'histoire de Cécile

L'histoire de Cécile - Cécile est coiffeuse, épouse et mère heureuse de deux enfants. Un soir, en fermant son salon, elle passe voir sa sœur Eva avec qui elle a une relation fusionnelle depuis la mort de leurs parents. A son arrivée, Cécile entend des pleurs dans l’appartement, et découvre avec effroi qu’Eva a kidnappé un bébé dans un parc. Cécile essaie de ne pas céder à la panique. Son plan : déposer l’enfant sur un banc et appeler la police. Le bébé est rendu aux parents. Affaire classée. Jusqu’au moment où la police lui demande de venir identifier un suspect qui correspond à sa fausse description. Jusqu’où ira Cécile pour couvrir sa sœur Eva ?