Accusé - S02 E05 - L'histoire de Jean

L'histoire de Jean - Sur les conseils de sa femme, Jean devient le chauffeur privé de Colette (75), une veuve aisée. Fantasque et drôle, il sympathise avec elle. Une jolie complicité les unit. Passionnés de peinture tous deux, Colette lui donne même des cours chez elle. Jean se sent enfin compris, Colette, elle, a un nouvel ami. Ensemble, ils font les 400 coups comme des ados. Un désir palpable se substitue à leur amitié. Jean et Colette tombent amoureux. Quand Colette apprend qu’elle est atteinte d’une leucémie, elle appelle Jean. Que va-t-il découvrir à son arrivée chez elle ?