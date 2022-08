Séries & Fictions

Le détective pour animaux le plus célèbre et le plus dingue du monde dans de nouvelles aventures plus exotiques que jamais. La mission d'Ace Ventura (Jim Carrey) : retrouver une chauve-souris blanche sacrée et éviter une guerre sans merci entre deux tribus africaines. Il va sans dire qu'Ace va mener une pagaille gigantesque ... Autant de moments qui vous feront hurler de rire comme jamais !