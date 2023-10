Addict - S01 E01

Élodie et Yvan Marsais, son mari, s’installent pour la première fois dans une maison avec un jardin, au sein d’un nouveau quartier paisible. C’est une étape importante, censée donner un nouveau souffle à leur couple et un meilleur équilibre à leurs ados : Achille, un garçon surdoué et Chloé, une fille plus fragile. Heureusement il y a Bruno, le voisin sympa et prévenant avec chacun des membres de la famille. Une vraie bonne surprise, notamment pour Élodie et Chloé qui ressentent tout de suite avec lui une connexion particulière. Malheureusement, la pression au boulot d’Yvan parasite cette nouvelle harmonie et Chloé crée de nouveaux problèmes. Pour corser le tout, Élodie suspecte Yvan de désirer d’autres femmes…