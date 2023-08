Addict - S01 E03

Grièvement blessé, Bruno est interrogé par les gendarmes. Elodie ne souhaite pas s’engager dans une relation avec lui et préfère se consacrer à Yvan et aux enfants. Lors du mariage d’un couple d’amis, la cérémonie tourne mal. Elodie accumule les problèmes jusqu’à mettre son travail en danger. Encouragée par sa mère, elle part se réfugier un week-end dans un bel endroit, entre plaisir et culpabilité. Mais alors qu’Elodie est injoignable, Chloé, qui a fait une triste découverte, se met en danger…