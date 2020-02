NOUVELLE SERIE ANIMEE « AGENT BINKY » A PARTIR DU 11 MARS

Inédit - Nouvelle série animée originale "Agent Binky" à partir du Mercredi 11 Mars vers 7h30

Rencontrez les Protecteurs de l’Univers, des animaux de compagnie courageux mais aussi dotés d’une imagination débordante ! Ils vivent tous auprès d’une même famille et se sont donné pour mission de protéger les humains d’invasions aliens et de toute autre menace intergalactique. Enfin, c’est ce qu’ils pensent… Avec eux, une mouche est forcément une menace venue du cosmos, et un rhume un mauvais coup des extraterrestres, évidemment !



Chaque micro-événement (un moustique sonore, un papillon qui approche, etc.) leur laisse penser que la famille court un grave danger. Ces agents-animaux super inventifs sont aussi très touchants et drôles ! Chat, chien, poisson ou tortue à fort tempérament cohabitent et partent en mission tous ensemble. Le chat Binky, hyper à l’affût à tendance parano, est l’un des plus déterminés.

AGENT BINKY



Une menace intersidérale ? Binky est là pour la détecter ! Un avion en papier ? Une abeille ? Ou encore des fourmis dans le jardin ? « Chat alors ! », ce sont très probablement des aliens qui souhaitent envahir la maison ! Et pour ce chat protecteur, hors de question que le Petit Humain ou le Grand Humain se retrouvent en danger !

Il peut compter sur le reste de l’équipe pour protéger la Terre ! Bien plus qu’un agent et qu’un « chastronaute », Binky est avant tout un ami sur qui tous les animaux de la maison peuvent compter. Y compris son ami en peluche Ted !

L’énergie débordante de Binky est indispensable pour que les protecteurs de l’Univers réussissent leurs missions. Et, sans lui, sauver les Humains ne serait pas aussi amusant !



AGENT GORDON et AGENT NOLA



Il faut toujours un petit génie-mécano dans une bande de super agents ! Eh bien, chez les protecteurs, c’est le chien Gordon ! Besoin d’un gadget pour partir en mission ? Un livre croqueur d’aliens par exemple ? Gordon le confectionne en un tour de patte ! L’équipe peut compter sur ce coéquipier un peu foufou et très gourmand pour surveiller la maison. Derrière ses écrans de contrôle, il assure !



Nola la tortue est sûrement l’agent la plus sensible et la plus tendre de toute l’équipe. Souvent en quête de reconnaissance, cela ne l’empêche pas d’être super efficace lorsqu'il s’agit de combattre une terrible menace !



CAPITAINE GRACIE et AGENT LOO



Gracie, la chatte de la maison d’à côté, est la capitaine des protecteurs. C’est elle qui commande. Et tout le monde lui obéit. Une instruction du Capitaine ? Au rapport ! Sans elle, les agents ne seraient pas aussi efficaces.

Elle n’hésite pas non plus à foncer pour surmonter tous les obstacles. Elle n’a pas froid aux yeux. Les agents peuvent compter sur elle. C’est une machine anti-aliens, aucune menace ne lui résiste !



L’agent Loo le poisson est l’agent cool de la bande, parfois même un peu blasé. Bien dans son bocal, il suit le mouvement. Mais il peut en sortir momentanément pour aider ses acolytes. Il a un humour pince-sans-rire irrésistible.



Nouvelle série animée originale "Agent Binky" à partir du Mercredi 11 Mars vers 7h30