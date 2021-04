Agent Binky - Binky les grandes oreilles

Binky découvre des œufs mystérieux cachés dans la maison. En voyant un alien (nom de code : Coccinelle), posé sur les œufs, il en déduit que ce sont des bébés aliens sur le point d'éclore et d'envahir la station. Les Protecteurs ramassent soigneusement tous les œufs pour les déposer loin de la maison, mais à leur grande surprise, le Petit Humain mange un œuf. Binky apprend alors que c'est une coutume et qu'un lapin cache des œufs en chocolat pour les Humains et il se coiffe d'oreilles de lapin pour déposer les œufs où il les a trouvés.