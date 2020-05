Agent Binky - Chat-badabada

L’équipe doit créer l’hymne des protecteurs, mais n’arrive pas à trouver le dernier vers. Cette nuit-là, ils remarquent que les étoiles se rapprochent de la station spatiale et en concluent qu’elles tombent et qu’elles vont toucher la station. Ils doivent les renvoyer dans le ciel. Quand l’équipe se retrouve dans l’espace, la bonne nouvelle c’est que ce ne sont pas des étoiles. La mauvaise nouvelle c’est… que ce sont des aliens ! Après une tentative énergique de se débarrasser des aliens, l’équipe est séparée et perdue dans l’espace sidéral. Ce n’est qu’en chantant la chanson qu’il se retrouvent tous, et qu’ils en trouvent le dernier vers.