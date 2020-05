Agent Binky - Coup de cafard

Lorsque le sifflet d’entrainement de la Capitaine Gracie disparaît, Binky pense savoir où le trouver. Malheureusement, c’est dans la chambre du petit humain, et c’est un vrai bazar ! Les choses empirent quand l’équipe découvre que le sifflet a été volé par un alien (nom de code : cafard)! C’est maintenant une mission pour les Protecteurs de retrouver le sifflet et le seul moyen d’y arriver c’est de nettoyer la chambre. Avec l’aide d’un gadget de Gordon, ils font fuir les cafards. Quand ils découvrent que les cafards aiment cette pièce parce qu’ils sont attirés par la réserve secrète de fromage de Binky cachée sous le lit, ce dernier doit sacrifier son fromage adoré et l’utiliser pour attirer les cafards en dehors de la station spatiale.