Agent Binky - Gare au gobe'tout

Gordon invente un nouveau gadget, appelé le Gobe’tout, qui d’après lui va protéger la station des aliens. Il est efficace en aspirant tout ce qui ressemble à un alien et il semble excellent quoi qu’il fasse, au grand désespoir de Binky. Cependant, lorsque la machine déraille et s’empare de Nola, Binky sauve la situation et prouve à quel point il est un bon agent.