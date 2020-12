Agent Binky - Joyeux Noël, agents protecteurs

C'est le matin de Noël et les animaux impatients secouent un cadeau pour savoir ce qu'il contient. Le paquet s'ouvre, plusieurs robots-jouets s'en échappent et nos agents sont alors persuadés que des aliens attaquent. Ils décident d'éliminer cette menace avant le réveil du Petit Humain, mais finissent heureusement par se rendre compte que ces « aliens » ne sont que des jouets et une course contre la montre s'engage pour tout ranger avant que le Petit Humain ouvre ses cadeaux.