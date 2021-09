Agent Binky - La journée toutou tranquillou

Gordon est si content de tester ses gadgets lors de sa journée "Toutou-Tranquillou" (jour de congé pour les chiens) qu'il perd la télécommande utilisée pour fermer toutes les portes et fenêtres de la station spatiale. Il a besoin de cette télécommande pour rouvrir la porte et permettre aux humains de rentrer. Une course contre la montre s'engage alors pour retrouver la télécommande, déverrouiller la porte et empêcher que les humains soient à jamais bloqués dans l'espace.