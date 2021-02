Agent Binky - La pièce manquante

Les Humains font un puzzle et le Petit Humain est déçu, car il manque une pièce. Binky remarque que le Petit Humain est triste et il veut l'aider à la retrouver. Quand Binky découvre un alien (nom de code : mille-pattes) dans la station, il en conclut que c'est lui qui a pris la pièce de puzzle pour faire de la peine aux Humains. Binky décide alors de capturer l'alien et de récupérer la pièce manquante.