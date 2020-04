Agent Binky - L'attaque du goûter

Quand Binky aperçoit des aliens (fourmis) qui chipent un fruit, appartenant au petit humain, dans le jardin, il vole au secours de son humain, arrache le fruit aux fourmis et ferme leur portail (la fourmilière). Sa victoire est de courte-durée quand il se retrouve sous une attaque de pluie…venant de sous la surface de l’espace sidéral ! Les aliens ont appris à faire pleuvoir à l’envers ! (C’est un système d’arrosage automatique enterré que les humains ont installé, à l’insu de Binky et des agents). C’est aux protecteurs de neutraliser cette nouvelle menace humide souterraine et, au moyen d’une diplomatie astucieuse, une trêve est négociée avec les aliens.