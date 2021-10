Agent Binky - L'attaque du robot

Les Humains achètent un nouveau fauteuil inclinable, et Binky est certain qu’il s’agit d’un robot alien. Il rassemble l'équipe du PURST pour vaincre cette machine menaçante. Le fauteuil est un adversaire redoutable, et il est fort – son repose-pied donne de bons coups de pied! Ils parviennent finalement à se défaire du « robot » en le faisant tomber dans l’escalier du sous-sol.