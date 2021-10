Agent Binky - Loo jette l'éponge

Après plusieurs échecs dus à sa petite taille et à sa condition de poisson, Loo se trouve inutile et il quitte l'équipe et la station spatiale. Il s'installe dans le bassin du jardin et essaie de vivre « à la dure ». Tout le monde (surtout Nola) voudrait le voir revenir, mais il refuse de se laisser convaincre jusqu'à ce que des aliens envahissent la station. Il prend alors son courage à pleines nageoires et revient aider ses amis.