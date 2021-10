Agent Binky - Loo le poisson-pierre

Le Petit Humain rapporte une figurine de Loo qu'il a faite en classe. Le Grand humain est impressionné, mais décide qu'il est temps de nettoyer l'aquarium du vrai Loo. Ils emmènent donc Loo et laissent la figurine et les Protecteurs pensent que Loo s'est transformé en pierre en jouant à la « statue de glace » . L'équipe se donne pour mission de le ranimer et la figurine de Loo se retrouve accidentellement à faire le tour de la station à bord du mini-drone. Ils finissent par les récupérer au moment même où le Petit Humain ramène Loo, ce qui les pousse à croire que c'est eux qui l'ont sauvé.