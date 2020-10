Agent Binky - Lumière, caméra, agents!

Fluffy demande aux Protecteurs d'enregistrer une vidéo de formation pour les futurs agents et peut-être le monde entier. Ils essaient de faire de leur mieux, mais sont paralysés par le trac face à la caméra et font gaffe sur gaffe. Soudain, un alien débarque et menace de voler leur film et de les ridiculiser en diffusant ces images alors l'équipe arrête son cinéma pour accomplir sa mission.