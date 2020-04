Agent Binky - Mission : papillon

Pendant qu'il monte la garde dans la station, Binky voit une chenille glabre et lente... devenir poilue et lente... et se transformer en papillon qui virevolte! Surpris par le pouvoir de transformation de cet alien, Binky doit faire appel aux agents du PURST puisque le papillon est entré dans la station spatiale. C'est une course contre la montre; Binky, Gracie et Gordon doivent s’en débarrasser avant qu'il ne devienne encore plus puissant.