Agent Binky - Objet flottant non identifié

Quand Gordon lance accidentellement le disque d’entraînement (le frisbee) du petit humain par-dessus la palissade du jardin de la station spatiale, les choses empirent rapidement. Il a volé plus loin dans l’espace que là où l’équipe n’est jamais allée, il a atterri dans une mare (humide, beurk!) et maintenant des aliens (nom de code : araignées d’eau) s’en servent comme d’une plateforme de repos. La mission des protecteurs consiste à récupérer le disque de l’espace intersidéral et des eaux profondes.