Agent Binky - Peur du jour

Au cours de sa ronde de nuit, Amélia entre dans la station par une fenêtre ouverte et se retrouve coincée à l'intérieur quand le Petit Humain referme la fenêtre. Le lendemain matin, l'équipe découvre qu'Amélia se cache, car elle a peur de la lumière. Les Protecteurs doivent alors aider Amélia à surmonter sa peur pour qu'elle sorte de la station et trouve un abri plus sûr et plus sombre (la cabane de jardin) en attendant la nuit.