Agent Binky - Poupée d'amour

Les humains gardent le Mini Humain pour la journée et il (ALT : elle) amène son Tout Petit Humain (une poupée) que les agents prennent pour un vrai bébé. Quand les humains vont au parc pour la journée et laissent la poupée dans la station spatiale, les Protecteurs se donnent pour mission de prendre soin de la poupée. Ils s'aperçoivent que garder un bébé n'est pas si facile. La poupée pleure, ne mange pas de croquette, refuse de faire dans la litière et elle finit par s'échapper dans la rue sur le scooter de Nola. Les agents sautent sur le seul véhicule disponible, une poussette pour bébé, et foncent à la rescousse de la poupée.