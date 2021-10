Agent Binky - Quelle odeur !

Gordon tombe dans une poubelle et sent très mauvais. Ça ne le gêne pas, mais tout le monde le fuit. Il empeste tellement qu'il ne peut plus partir en mission. Il met donc la station spatiale en danger. Gordon doit se laver, mais cette idée ne lui plaît pas beaucoup. Quand l'odeur de Gordon commence à attirer des aliens, Binky réunit les Protecteurs pour le forcer à prendre un bain, que ça lui plaise ou non !