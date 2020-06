Agent Binky - Ronde de nuit

Quand le petit humain entend un bruit dans la nuit, Binky et Gordon se précipitent dans la Salle des nombreuses boîtes (c’est-à-dire le grenier) pour vérifier ce que c’est. Non seulement ils y trouvent des aliens (nom de code : moustiques), mais ils y trouvent aussi un énorme alien, du moins c’est ce qu’ils croient. Il s’agit en fait d’une chauve-souris qui se nomme Amelia qui est un agent protecteur infiltré et qui veut se débarrasser elle-même des aliens. Ce n’est qu’en faisant équipe, comme les protecteurs doivent le faire, qu’ils arrivent enfin à se débarrasser des aliens.