Agent Binky - Soussoupe volante

Le Petit Humain attrape un rhume, et Binky se demande ce que c’est. Sa voix change, ses yeux deviennent rouges et il n’arrête pas de faire de drôles de bruits. L’équipe est persuadée que les aliens sont responsables. Ils lisent dans le manuel des protecteurs que les humains font de la soupe pour guérir, mais ils doivent découvrir ce qu’est la soupe, comment la préparer et comment l’apporter dans la chambre du Petit Humain sans se faire prendre par le Grand Humain.