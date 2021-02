Agent Binky - Un bruit cosmique

Un affreux bruit perçant trouble la tranquillité des agents et les pousse à bout. C'est en fait le Petit humain qui essaie de jouer de l'ancien violon du Grand Humain. Il s'arrête et descend faire des jeux vidéo. Les agents doivent vite élucider ce mystère ! Ils trouvent le violon dans la chambre du Petit Humain et font des essais jusqu'à ce qu'ils découvrent que le bruit affreux vient de cet instrument. Mais qui s'en servait ? Ils voient alors un alien (nom de code : grillon) et croient tenir le coupable qui veut les chasser de la station. Les agents doivent le retrouver et l'expulser de la station spatiale avant qu'il ne fasse plus de bruit !