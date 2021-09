Agent Binky - Un festin entre copains

Alors que les humains mangent à l'étage, les Protecteurs organisent un Repanimal dans le labo, mais Amelia est de garde dans l'espace intersidéral et elle manque à l'appel. L'équipe décide donc de se rapprocher d'Amelia perchée sur un pommier à l'extérieur et transporte discrètement le repas dans la Salle des Nombreuses Boîtes. Amelia se joint enfin à eux, mais un alien (nom de code : Ver de terre) se glisse dans la fameuse tarte de Gordon et ils doivent l'évacuer de la station avant que leur Repanimal soit totalement gâché.