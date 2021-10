Agent Binky - Une mouche dans la soupe

L’équipe est ravie à l’idée de recevoir le Général Fluffy pour dîner. Mais lorsqu’un alien (nom de code : Mouche) arrive dans la station et dans sa soupe, l’équipe doit non seulement se débarrasser de l’alien mais aussi empêcher leur invité de découvrir ce qui se passe. Après tout, ça ne plairait pas beaucoup à leur chef. Finalement, ils avouent la présence de l’alien et, à leur grande surprise, Fluffy ne cache pas sa joie de rejoindre l’équipe pour la mission.