Agissons pour demain

Quand on parle éco-responsabilité, on ne pense pas toujours à la salle de bain ! Pourtant, nos comportements dans cette pièce, notre consommation d’eau, d’énergie, de produits ou encore nos déchets ont un véritable impact sur la planète. Clémence Castel s’invite dans des familles et collocations avec un tas d’astuces faciles à adopter et amusantes à appliquer pour un quotidien plus responsable. Sous la douche ou devant le miroir, le matin ou bien le soir, on peut tous agir pour demain !