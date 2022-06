Aïcha - S01 E02 - Aïcha, job à tout prix

Aïcha Bouamazza française d’origine algérienne vit avec sa famille dans une cité ghetto de la banlieue nord de Paris. Elle travaille comme stagiaire, à cinq cents mètres de chez elle, dans l’antenne locale d’un grand groupe parisien. Elle rêve de passer de l’autre côté du périphérique pour intégrer le siège, à Paris. Mais que peut-on vraiment espérer, quand la journée se passe à classer des dossiers sans que personne ne vous remarque ? Or, un matin, la directrice de groupe lui confie la promotion d’un produit cosmétique dans sa ville. Aïcha se lance à corps perdu dans la réussite de cet événement inespéré pour toutes les femmes de la famille et de la cité car depuis toujours, elles voient passer la caravane du travail, sans jamais s’arrêter. Mais c’est sans compter l’arrivée d’une voisine de bureau, Gloria, l’Espagnole, prête à tout pour prendre sa place et obtenir elle aussi le job au siège de Paris, calmer le vent de panique que sème sa cousine Nedjma dans la cité, à la tête de son association de musulmanes nouvellement converties, tout en continuant à gérer les péripéties tragi-comiques quotidiennes d’une famille ordinaire bien de « chez nous ».