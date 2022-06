Aïcha - S01 E03 - Aïcha, la grande débrouille

Aïcha vit avec sa famille dans une cité ghetto de la banlieue nord de Paris. Après être passée à un cheveu de perdre son job, elle est plus que jamais déterminée à réaliser son rêve : quitter la cité. Elle est chargée de réaliser une enquête de satisfaction auprès des consommatrices de la cité, en misant sur LA méthode de vente locale : le porte-à-porte. Mais la cité est au cœur d’un climat apocalyptique avec le retour de la malédiction des pannes d’ascenseurs… Côté cœur, Patrick lui a posé un ultimatum : une rencontre entre sa mère et Mme Bouamaza. Le rendez-vous est dans 5jours, mais Aïcha n'en a toujours pas parlé sa mère ! En véritable Shéhérazade, Aïcha pourra-t-elle surmonter tous les obstacles qui se dressent une fois de plus sur sa route ?