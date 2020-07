CONCERT ANIMEITID

Singulier. Surprenant. Inclassable. Les mots qui reviennent pour décrire ANIMEITID sont toujours les mêmes. C’est que ce groupe français d’électro-organique est un étrange creuset d’une multitude d’influences artistiques, tant musicales que plastiques. Une complexité qui se ressent dans la diversité des profils du groupe : Ophélie, rappeuse et chanteuse du groupe ; Marc Chouarain, compositeur de musiques de films ; Adèle, multi-instrumentiste amoureuse des instruments rares, Julien Lemoine, batteur et programmateur electro ; et Cléo Bigontina, bassiste et interprète.